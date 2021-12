Auto No Problem Academy, la formazione per lavorare nel mondo della mobilità aziendale

Un anno è già finito ma Auto No Problem, azienda specializzata nella mobilità aziendale e nel Noleggio a Lungo Termine, ha già in mente un programma per diffondere le buone pratiche del settore ai giovani talenti che vorranno inserirsi in azienda.

Da gennaio 2022 partono le selezioni per partecipare all'Academy di Auto No Problem, un percorso di studi formato da 100 ore di lezioni che porterà dopo un periodo di prova all'ingresso in pianta stabile nel team come Mobility Consultant.

Dalla sede di Sovigliana - Vinci ci risponde Tommaso De Bortoli, co-fondatore e amministratore di Auto No Problem: "Quello di Auto No Problem Academy è un progetto ambizioso che si svilupperà ogni semestre per almeno un triennio. Vogliamo allargare il nostro bacino di business partner in Italia. Stiamo cercando giovani talentuosi che vogliono apprendere le competenze necessarie per lavorare nel settore automotive e mobilità. Ci adoperiamo per piccole masterclass fatte da persone giuste con i giusti requisiti per poter lavorare con noi".

Come funziona il corso di Auto No Problem Academy

Si parte con la selezione tramite colloqui conoscitivi. Le prime 66 ore del corso, due terzi del totale, saranno svolte in 8 mesi in presenza, nella sede principale di Sovigliana. Questi i temi che verranno affrontati:

Vendita, gestione e fidelizzazione del cliente,

CRM e Sales Prospecting,

Car policy, car list e TCO,

Mobilità elettrica,

Fiscalità nelle flotte,

Furgoni e Veicoli allestiti,

Social selling,

Time Management

Alla fine di questa prima parte i partecipanti verranno valutati e selezionati. Chi passerà la formazione potrà continuare con il percorso formativo online da 34 ore per ottenere la certificazione di “Mobility Consultant by Amina”.

A guidare i corsi professionisti certificati e del settore, dalle case auto agli allestitori. Il Mobility Consultant diverrà una figura chiave per fornire le risposte giuste alla clientela, tramite analisi e comparazioni ad hoc. Il cambio delle motorizzazioni, dal diesel all'elettrico, porterà a scelte diversificate su cui è necessario avere competenze e specializzazioni.

