Baluardo di Colle, affidati i lavori di manutenzione

Sono stati affidati i lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di risalita Il Baluardo a Colle di Val d'Elsa. Il progetto esecutivo dei lavori, approvato il mese scorso, per un importo di 150 mila euro, prevede una durata stimata di 3 mesi. L’ascensore dovrebbe essere quindi pronto per la prossima primavera.

I lavori sono necessari per ottenere il rinnovo del collaudo quinquennale per l’esercizio dell’impianto che collega la parte alta e la parte bassa della città. Nel dettaglio l’intervento prevede la sostituzione dei tiranti di ancoraggio della gabbia ascensore che presentano ossidazioni nelle porzioni terminali e il posizionamento dei nuovi elementi con accoppiamento simmetrico rispetto alle piastre connesse alla struttura metallica della gabbia stessa; la realizzazione di quattro nuovi ordini di cerchiatura orizzontale posti in corrispondenza dei livelli dei controventi della gabbia. Infine, la sostituzione dei bulloni ossidati della struttura metallica zincata costituente la gabbia ascensori.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa