Bilancio di previsione Montaione: investimenti senza mutui e tasse invariate

Ieri sera il Consiglio Comunale di Montaione ha approvato, con i soli voti del Gruppo Consiliare di maggioranza Vivere Montaione, il bilancio di previsione 2022.

I principali contenuti della proposta approvata si possono così sintetizzare:

-mantenimento di tutti i servizi erogati, sia in termini quantitativi che qualitativi, alle stesse condizioni economiche, nessun aumento di alcuna tariffa;

-nessun aumento delle addizionali IRPEF o delle aliquote IMU;

- in continuità con gli anni scorsi, sono previsti ulteriori importanti investimenti, ad esempio sull’edilizia scolastica, senza accedere a prestiti (mutui);

- sono previsti importanti interventi in campo culturale, turistico, ambientale e promozionale;

- continueranno tutte le azioni necessarie al mantenimento delle importanti certificazioni energetiche e ambientali ISO14001, ISO50001 e EEAGold che fanno di Montaione una vera best practice a livello europeo;

- nel 2022 sono anche previste nuove assunzioni di dipendenti, dopo quelle del 2021, per un rafforzamento e ringiovanimento della dotazione organica dell’Ente.

IL Sindaco Paolo Pomponi ha così commentato l’approvazione del bilancio previsionale: “Nonostante le molte difficoltà incontrate, soprattutto in questi due ultimi anni, anche il bilancio 2022 è contraddistinto dalla consueta concretezza delle scelte che vi sono alla base. Concretezza che caratterizza tutta la nostra azione politico amministrativa e sulla quale gli elettori nel 2019 ci hanno attribuito un enorme consenso, che auspichiamo di aver ripagato nel corso di questi anni.

Sono particolarmente orgoglioso del fatto che per l’ottavo anno consecutivo, da quando questa mia amministrazione è in carica, i cittadini montaionesi non avranno alcuna maggiorazione sui servizi erogati direttamente dall’Amministrazione Comunale, quali in particolare Asilo Nido, Mensa Scolastica, Trasporto Scolastico, ma non solo, e neppure aumenti su imposte e tasse.

Senza dimenticare che nelle ultime due annualità sono state stanziate ingenti somme, un milione di euro circa, per abbattimento di tasse (tassa sui rifiuti) e imposte (pubblicità, occupazione suolo pubblico), a favore di imprese e famiglie montaionesi. Inoltre, sul fronte investimenti non è previsto alcun indebitamento per il nostro Ente, ad esempio attraverso l’accensione di mutui. Infatti, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo a primavera, potremo mettere in campo altri numerosi e importanti interventi per opere pubbliche utilizzando le somme dell’avanzo di amministrazione.

Le nuove assunzioni di personale previste tendono da una parte alla sostituzione dei pensionamenti e dall’altra ad un incremento dei dipendenti, puntando in particolare sui giovani (ad es. a inizio anno avremo un concorso di formazione lavoro per due posti), per una struttura capace di fornire risposte efficaci ed efficienti ai cittadini.

Nel 2022 vorremmo anche riprendere gli incontri periodici di confronto diretto, che tanto ci mancano, con i nostri concittadini delle frazioni e del capoluogo e con i più giovani con le visite alle scuole. Infine voglio ringraziare di cuore la mia splendida squadra, Dipendenti, Consiglieri Comunali, membri della Giunta, per la collaborazione ed il sostegno; senza di loro tutto questo da otto anni non sarebbe possibile. Orgoglioso della mia eccezionale squadra!".

Fonte: Comune di Montaione