Sr429, avanti verso gli espropri per l'ultimo lotto

Ci sono novità riguardo la 429bis, l'ultimo lotto di lavori sulla strada regionale. C'è da completare il tratto tra Castelfiorentino e Certaldo e il 2022 sembra essere l'anno decisivo. Il sindaco castellano Alessio Falorni ha diramato una comunicazione importante riguardo la Sr429.

"La Regione Toscana, per tramite dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfiorentino, sta cominciando a inviare i verbali di constatazione dello stato dei luoghi ai proprietari dei terreni espropriati per il lotto Castelfiorentino-Certaldo della 429bis, per procedere con la presa in carico degli stessi in vista della partenza dei lavori dell'appalto" ha scritto Falorni.

Poche settimane fa sono stati respinti i ricorsi di due ditte escluse dall'appalto. Adesso si può partire coi lavori che, indicativamente, dureranno fino al 2024.