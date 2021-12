Circolo PD: "Tragedia sfiorata a Le Piastre, non c'è sicurezza in strada"

Nella serata di ieri, 29 dicembre, un anziano abitante delle Piastre e stato urtato da un'auto, mentre attraversava la statale SS 66, sulle strisce pedonali al centro del paese, cadendo a terra. È stato necessario l'intervento del 118 che lo ha trasportato al San Jacopo gli accertamenti del caso.

Ci chiediamo cosa si attenda a prendere i provvedimenti necessari a limitare la velocità degli automezzi attraversano i centro urbani di Piazza, Cireglio e Piastre percorrendo la SS 66.

Nel mese di Settembre abbiamo consegnato al Prefetto, al Sindaco e all’ANAS, la petizione firmata da oltre 500 cittadini, con cui chiedevamo interventi urgenti per la messa in sicurezza della statale. Sappiamo, che a seguito della petizione sono seguiti incontri tecnici tra ANAS, tecnici del comune, e forze dell'ordine, per valutare gli interventi necessari. Sappiamo che da tali incontri è stato accertato che la competenza ad eseguire gli interventi sia del Comune di Pistoia, dopo di che il silenzio.

Sollecitiamo il Sindaco affinché dia disposizione agli uffici competenti di individuare e realizzare al più presto gli interventi necessari, quantomeno a limitare la velocità degli automezzi negli attraversamenti dei centri urbani.

Auguriamo a tutti i cittadini un 2022 migliore e magari anche più sicuro nell’attraversare la strada.

Fonte: Ufficio Stampa