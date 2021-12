Confermato spettacolo pirotecnico a Peccioli per San Silvestro

Il numero crescente di casi di positività al Covid-19 e i nuovi divieti inseriti nell'ultimo decreto legge del governo fino al 31 gennaio prossimo, hanno portato nei giorni scorsi Comune di Peccioli e Fondazione Peccioliper ad annullare tutti gli eventi in programma il 26 dicembre e 6 gennaio per 11Lune d'inverno. Un atteggiamento improntato alla massima prudenza che, nel cartellone di eventi, ha lasciato ora solo lo spettacolo pirotecnico previsto per il 31 dicembre.

La decisione dell'amministrazione di confermare i classici fuochi artificiali della mezzanotte si lega, ovviamente, alla possibilità di garantire un momento di unione e speranza alla comunità con il quale salutare il 2022 che, ora più che mai, tutti si augurano sia un anno nel quale la lotta alla pandemia possa segnare altri punti a suo favore. La possibilità di assistere allo spettacolo pirotecnico, che inizierà poco dopo la mezzanotte, ci sarà da molte vie e piazze del Comune di Peccioli. E anche i fuochi saranno lanciati il più in alto possibile per essere visibili anche a distanza. Negli anni scorsi era via Bastioni il punto più gettonato per godere dello spettacolo; ora, con l'inaugurazione del Palazzo Senza Tempo e la terrazza-piazza sospesa, ci sarà anche più spazio per seguire, da un vero e proprio palcoscenico all'aperto, al meglio e in sicurezza l'evento che chiuderà il 2021 pecciolese. L'invito è quello, ovviamente, di evitare assembramenti, indossare sempre la mascherina anche all'aperto e, ove possibile per i pecciolesi, assistere dalle proprie abitazioni all'evento.