Coronavirus Empoli e Cuoio, oltre 1.000 contagi in un giorno

Non ci sono freni alla pervasività del coronavirus in queste ultime fasi del 2021. La giornata di oggi, giovedì 30 dicembre, vede un boom di contagi con raddoppi esponenziali. Fortunatamente gli effetti sulla salute non sono sempre quelli della prima ondata, ma le misure di prevenzione costringeranno un migliaio di persone in più nell'Empolese Valdelsa e nel comprensorio del cuoio a rimanere a casa cercando di evitare contatti con altri.

Qui un vademecum su cosa fare in caso di tampone o test positivo, quando attivare la quarantena o l'isolamento. Qui invece trovate come prenotare un tampone o test rapido e le vostre esperienze.

Vediamo il dettaglio dei contagi.

Zona Empolese Valdelsa 727

Gambassi Terme 30

Capraia e Limite 43

Vinci 79

Empoli 237

Montaione 17

Montelupo Fiorentino 59

Certaldo 62

Cerreto Guidi 40

Montespertoli 48

Fucecchio 83

Castelfiorentino 29

Zona comprensorio del cuoio 301

Montopoli in Val d'Arno 61

Castelfranco di Sotto 60

San Miniato 123

Santa Croce sull'Arno 57