Coronavirus, rinviata Abc-Olimpia Legnaia

In considerazione della situazione pandemica, su indicazione del Consiglio Regionale, il Comitato Regionale ha disposto il rinvio della 14° giornata di andata di serie C Gold, da calendario in programma nei giorni 5 e 6 gennaio. Rinviata, dunque, la gara tra Abc Solettificio Manetti e Olimpia Legnaia prevista per mercoledì 5 gennaio alle ore 21.15 al PalaBetti.

Intanto, in attesa che venga ufficializzata la data del recupero, l’Abc Solettificio Manetti, salvo eventuali nuove comunicazioni, tornerà in campo sabato 8 gennaio alle ore 18.30 sul parquet di Valdisieve per l’ultima giornata del girone di andata.