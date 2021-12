Coronavirus Toscana, contagi 30 dicembre: 15mila nuovi casi

Contagi 30 dicembre, ormai è boom

Incontrollabile la diffusione del contagio in Toscana. Sebbene per la maggior parte dei casi non ci siano sintomi gravi, per i quali parlano le ospedalizzazioni e le terapie intensive, il contagio da coronavirus nella nostra regione è arrivata a 5 cifre. Oltre 15mila secondo i dati diffusi dalla Regione nella giornata di oggi.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi). 7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici.

Ne dà notizia il presidente Giani nel suo report quotidiano.

I vaccini attualmente somministrati sono 7.136.878.

Qui un vademecum su cosa fare in caso di tampone o test positivo, quando attivare la quarantena o l'isolamento. Qui invece trovate come prenotare un tampone o test rapido e le vostre esperienze.

Contagi 30 dicembre - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO