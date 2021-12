Corsa al tampone, ecco dove fare i test antigenici rapidi a Empoli

Complice la variante Omicron, complici le occasioni di incontro dovute alle festività, il Covid-19 sta collezionando record di diffusione anche in Toscana e a Empoli. E con l'aumento esponenziali dei casi è esplosa una vera e propria 'corsa al tampone'. In molti hanno avuto un contatto con un positivo, altri hanno preferito controllare di non essere positivi prima dei ritrovi con amici e parenti.

Qui un vademecum su cosa fare in caso di tampone o test positivo, quando attivare la quarantena o l'isolamento.

Tutto questo ha letteralmente mandato in tilt il sistema di tracciamento pubblico e privato (come ha avuto modo di raccontare anche gonews.it) con tamponi molecolari praticamente impossibili da prenotare e una richiesta di massa di tamponi rapidi presso farmacie e laboratori privati.

La Regione è intervenuta sulla situazione con due diverse mosse: da una parte ha equiparato i test molecolari con quelli antigenici rapidi, in modo da semplificare le procedure di tracciabilità, e poi ha annunciato il raddoppio dei tamponi (antigenici e molecolari) messi a disposizione. In questi giorni effettivamente sembra che l'accesso ai tamponi sia più facile, ma le attese restano alte.

Anche a Empoli nelle ultime settimane si è registrato un forte aumento di casi, così come è aumentata la richiesta di tamponi rapidi. Ricordiamo che in tutte le farmacie è disponibile il kit 'fai da te' per eseguire un tampone rapido, anche se è sempre preferibile prenotarsi presso una farmacia o un laboratorio dove sarà un professionista a prelevare il campione nasale. I tamponi rapidi in farmacia, così come stabilito dal Governo, sono soggetti ad un prezzo calmierato di 15 euro.

Ecco la lista di farmacie e laboratori dove è possibile fare un tampone a Empoli:

- Misericordia di Empoli Poliambulatorio specialistico R.A.Mi., via Cavour, 43/B, Tel. 0571 534915, prenotazione necessaria



- Farmacia Nuova Valorosi, Piazza San Rocco 10, Tel.0571 74180, prenotazione non necessaria

- Laboratorio Empolese di Analisi, Via J. Chimenti 26 , Tel. 0571 710487, prenotazione necessaria (anche online)

- Ecomedica Empoli, Via Luigi Cherubini, 2, Tel. 0571 99281, prenotazione necessaria (anche online)

- Antica Castellani, Via Giuseppe del Papa, 30, Tel. 0571 72039, prenotazione necessaria

- Farmacia Bolognesi, Via Val D'orme, 83 Empoli, Tel. 0571 924177, prenotazione necessaria

- Antica Farmacia Chiarugi, Via del Giglio, 89, Tel. 0571 72781, prenotazione necessaria



- Farmacia Serravalle, Via Isonzo, 23, Tel. 0571 1590119, prenotazione necessaria (anche online)

Invitiamo le farmacie che svolgono test antigenici rapidi non citate a farcelo sapere contattandoci a redazione@gonews.it