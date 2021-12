Danneggiato l'Armadio della gentilezza di Jacopo, solidarietà della Lega

Dopo aver appreso dalla stampa locale della notizia circa il danneggiamento dell’armadio della gentilezza di Jacopo, posizionato in un angolo di viuzzo dei Bruni alle Cure, uno spazio aperto al pubblico per raccogliere e donare giochi per altri bimbi, la Lega Firenze ha voluto esprimere pubblicamente la propria solidarietà per voce del Capogruppo e Commissario Provinciale Federico Bussolin e di Manfredi Ruggiero, Capogruppo della Lega al Quartiere 2 e Segretario Regionale dei Giovani del Carroccio.

“Siamo molto dispiaciuti dell’accaduto - dichiara il Capogruppo Federico Bussolin - perché iniziative come quelle di Jacopo dovrebbero essere promosse e prese d’esempio, anziché danneggiate con atti di questo tipo”.

“Mando a nome di tutta la Lega Firenze la solidarietà a Jacopo e spero continui a portare avanti questa sua bella iniziativa nonostante questo spiacevole episodio” conclude Bussolin.

Dello stesso avviso Manfredi Ruggiero, Capogruppo della Lega al Quartiere 2: “Ho visto fin dai primi passi lo sviluppo dell’iniziativa di solidarietà di Jacopo e in tempi difficili come questi sono gesti che scaldano il cuore, leggo ora con dispiacere questo episodio che condanno fermamente”.

“Colgo l’occasione per lanciare un appello - conclude Ruggiero - per cercare di aiutare Jacopo a ripartire con la sua iniziativa che è esemplare per il nostro Quartiere e per tutti i bambini”.

