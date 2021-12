Estra Energie, proroga selezione personale per attività di trading

Estra Energie, società attiva nella vendita gas e luce del Gruppo Estra, cerca personale idoneo per attività di supporto alla struttura di approvvigionamento strategico gas e power (supply e operations).

Prorogata al 10 gennaio la scadenza per inviare domanda di ammissione alla selezione.

E’ stata prorogata al 10 gennaio, la selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale idoneo per attività di supporto alla struttura di approvvigionamento strategico gas e power (supply e operations), con sede di lavoro a Prato. Tra i requisiti minimi obbligatori:

TITOLO DI STUDIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE

Laurea triennale in Ingegneria oppure Informatica oppure Matematica oppore Laurea triennale in economia con esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore approvvigionamento Gas/Energia Elettrica.

ULTERIORI CONOSCENZE RICHIESTE:

Buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza del pacchetto Office (preferibile la conoscenza del linguaggio SQL e C#/Phyton)

Gli altri requisiti per poter partecipare alla selezione possono essere trovati all’interno dell’avviso.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata entro il 10 gennaio esclusivamente secondo le modalità previste dall’avviso di cui sopra.

Fonte: Ufficio Stampa