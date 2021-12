Sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Cultura gli esiti del bando 2021 per la ripartizione del Fondo per i Piccoli Musei.

Si registra un risultato importante per il Museo Remiero, per il sistema museale dell’Empolese Valdelsa e per tutto il territorio della stessa Regione Toscana. Sono 71 i musei toscani finanziati per complessivi 400.007,00 euro, sei quelli del MuDEV con quasi 40.000,00 euro di cui 9.000,00 assegnati al Mu.Re.

L’istituzione del fondo e la conseguente emanazione del bando hanno permesso per la prima volta, sottolineiamo per la prima volta, non solo la possibilità di destinare un finanziamento specifico ai piccoli musei ma anche di giungere, finalmente, ad un riconoscimento effettivo da parte del Ministero della Cultura di questi musei, che sono stati puntualmente descritti nelle loro caratteristiche proprio attraverso il testo dell’avviso che ha recepito concetti diffusi da tempo dall’Associazione Nazionale dei Piccoli Musei (APM). Ci fa piacere ricordare che la segreteria nazionale dell’associazione ha sede proprio presso il Museo Remiero e che è lo staff museale e il direttore del Mu.Re. che ne coordinano i lavori.

Si conclude nel migliore dei modi un anno difficile ma che è stato ugualmente ricco di iniziative e traguardi raggiunti.

L’avvio definitivo del progetto EduMuRe con l’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite ha permesso lo scorso maggio a circa 700 alunni di frequentare il museo in sicurezza.

A conclusione del programma annuale è stato realizzato il convegno online promosso da INDIRE “Piccole Scuole” e dalla Regione Toscana con illustri e competenti interventi e magistralmente condotto dal Prof. Guido Clemente. [www.museoremiero.piccolimusei.com/convegni.html]

Tra le nuove scoperte, con la continua attività di ricerca che il museo conduce, si segnala un ennesimo opuscolo che testimonia la partecipazione dei Cantieri Picchiotti all’Esposizione Universale di Milano nel 1906, dopo quello già recuperato nella biblioteca labronica per quella parigina del 1900.

Sono stati progettati nuovi allestimenti, realizzati e in corso di realizzazione, che stanno modificando radicalmente le possibilità di fruizione dei locali del museo.

Ricorderemo questo 2021 come il primo anno con un bilancio finanziario degno di questo nome, aperto dal contributo graditissimo di Confindustria Nautica, seguito da quelli dell’Amministrazione Comunale, anche attraverso la donazione del Sig. George Rapier III, dalla partecipazione con esito positivo al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dal contributo dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite grazie ad un finanziamento ottenuto dal Ministero.

Ed infine grazie a Marco, Paola, Claudio, Daniela, Tito, Giovanni, Rosanna, Francesco, Gloria, Massimo, Matteo, Susanna, Rosanna, Silvano e tanti altri, per aver permesso l’acquisto dei nuovi pannelli, e per aver riconfermato con le loro donazioni che il museo remiero è un museo di comunità.

Un anno in cui - nonostante tutto - si sono rafforzati, anche grazie all’attività del Museo, gli obiettivi sociali che la Società Canottieri Limite persegue insieme alla missione sportiva, confermando quel profondo legame tra la società remiera e la propria comunità.

Fonte: Museo Remiero 'Mario Pucci' di Limite sull'Arno