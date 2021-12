Nuovo tetto alla scuola Martini di Seano per le infiltrazioni su due aule

Partiti i lavori di rifacimento di una parte del tetto della scuola primaria Quinto Martini di Seano. Si tratta di un intervento che riguarda la porzione corrispondente all’entrata, compromessa da infiltrazioni di acqua che stavano condizionando l’uso di due aule, andando a interessare anche le scale.

"Abbiamo intenzione di intervenire con una manutenzione radicale al fine di eliminare definitivamente il problema – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Chiara Fratoni -. Installeremo una nuova copertura metallica con opportune pendenze, raccordata alle gronde già esistenti, inserendo poi le mantelline di raccordo tra i vari piani delle falde presenti".

Per farlo, la ditta appaltatrice ha dovuto smontare l’impianto fotovoltaico presente sul tetto in piano, che sarà accantonato in apposite aree e poi rimontato una volta finiti i lavori.

"Ovviamente, prima di iniziare i lavori, abbiamo atteso le vacanze invernali per permettere agli operai di agire in totale libertà e nel rispetto della sicurezza – aggiunge Fratoni -. Va da sé che l’intervento terminerà prima che riprendano le attività didattiche".