Personaggio dell'anno 2021: i lettori incoronano i lavoratori Gkn

Abbiano il vincitore. Anzi, I Vincitori. Proprio così: ad aggiudicarsi il titolo di Personaggio dell’anno 2021 sono stati i lavoratori e le lavoratrici Gkn, un unicum nel sondaggio organizzato da Gonews.it in quanto primo caso di candidatura di gruppo.

Le decine di lettori che hanno partecipato al sondaggio confermano come anche quest’anno la rosa di candidati fosse composta da personaggi molto apprezzati e che hanno davvero fatto la differenza in un anno assai travagliato come quello che sta per concludersi. Ben 10 protagonisti che hanno lasciato il segno nell'ambito dello sport, della cultura, della scienza e molto altro, per dare un volto 'umano' a questo 2021 a metà tra le difficoltà della pandemia e le gioie sportive e della scienza.

Gli operai, dopo aver superato la prima manche insieme Riccardo Ginepri (titolare della palestra Empoli Kombat Club) e Tommaso Mazzanti (titolare de 'All'Antico Vinaio'), – in una selezione che ha visto protagonisti nomi del calibro di Chiara Azzari, Antonio Buscè, Ilaria Cinelli, Stefano Pinciaroli, Ambra Sabatini, Laura Sparavigna e Carlotta Vagnoli – nella finalissima hanno registrato un vero exploit di voti, portando a casa ben la metà delle preferenze. Con un solidissimo 50% e 140 voti, i lavoratori hanno staccato di netto sia Riccardo Ginepri, che ha ottenuto il 25.36% delle preferenze (71 voti), che Tommaso Mazzanti, al terzo posto con il 24.64% (69 voti).

La composizione finale del podio, poi, è stata un vero e proprio ribaltone: la prima manche, nella quale erano stati raccolti in totale quasi 500 voti, aveva visto infatti l’affermazione al primo posto di Tommaso Mazzanti (21,83% e 98 voti), tallonato dai lavoratori Gkn (21,38% e 96 voti); più staccato Riccardo Ginepri (12,47% e 56 voti), il quale ha poi conquistato il secondo posto nell'ultimo triello.

"Siamo contenti di questo risultato - commenta il direttore della testata Elia Billero - perché riporta al centro il tema del lavoro e le difficoltà per mantenerlo, non solo a causa della pandemia ma anche per le delocalizzazioni che stanno lasciando a piedi molti territori in Italia. Voglio complimentarmi con i lavoratori e le lavoratrici Gkn non solo perché hanno avuto l'appoggio dei nostri lettori, ma perché la loro lotta è stata esemplare, indefessa, puntuale nel ribattere su ogni spiraglio lasciato aperto dalla vertenza. Sono stati e saranno da esempio per tanti altri lavoratori e tante altre lavoratrici alle prese con casi come il loro".