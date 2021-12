Quarantena, numero di emergenza per spesa e farmaci a domicilio a Pontedera

Acquisto della spesa, consegna dei farmaci e trasporto per visite urgenti. E' quanto il Comune di Pontedera ha messo in campo per fronteggiare l'emergenza Covid, con un servizio di assistenza organizzato con la protezione civile e le associazioni del territorio. Il numero di telefono da contattare è lo 0587299690.

Il servizio è per le persone positive, in quarantena e in isolamento fiduciario, ma anche per i fragili, gli anziani soli, le persone con disabilità o con difficoltà di deambulazione. Le realtà coinvolte sono Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Misericordia e Auser.

"Un ringraziamento particolare alle associazioni del nostro territorio, che dall'inizio della pandemia non si sono mai fermate e che non si tirano indietro anche in questa nuova fase in cui si possono registrare bisogni particolari nella cittadinanza, sempre con una attenzione particolare verso i più fragili", ha sottolineato l'assessora comunale alle politiche sociali Carla Cocilova.

Fonte: Comune di Pontedera