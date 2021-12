Servizi comunali, ufficio scuola di Empoli a disposizione per informazioni

A partire dal prossimo martedì 4 gennaio 2022 prendono il via, in forma telematica, le nuove iscrizioni alla frequenza scolastica per l'anno 2022/23.

Si raccomanda alle famiglie di informarsi in via preventiva presso l'Ufficio Scuola del Comune di Empoli in merito alle modalità di erogazione dei servizi scolastici di mensa, pre-scuola e trasporto, al fine di ricevere ogni dato utile per effettuare la propria scelta.

È possibile contattare l’ufficio scuola tramite: Mail, scuola@comune.empoli.fi.it;

Telefono, 0571/757721 (trasporto) - 0571/757722 (mensa) – 0571/757727 (pre-scuola)-Tutti i giorni dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche 15-18;

oppure sul sito istituzionale

https://www.comune.empoli.fi.it/procedimenti-per-argomento/4244 (Aree Tematiche - Educazione, scuola, giovani)