Spesa e farmaci a domicilio, tornano attivi i servizi del Comune di Empoli

Consegna della spesa a casa e farmaci a domicilio.

Servizi che sono stati attivi e utilizzati nei primi della pandemia, fin dal primo lockdown, oggi tornano di stretta attualità.

Sul sito istituzionale del Comune di Empoli è presente una sezione dedicata a tutte le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio.

Ecco tutti i servizi di assistenza sociale a casa.

La consegna della spesa a domicilio rientra nei servizi gratuiti di protezione civile coordinati dal Comune di Empoli ed è effettuato dai tre Gruppi Scout AGESCI di Empoli, dall'Auser Filo d'argento, dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, dalla Misericordia e dalla Croce Rossa Italiana.

Si rivolge alle persone anziane sopra i 65 anni, a individui in quarantena o in isolamento da Covid 19 che non sono supportati da una persona che li possa assistere.

Gli utenti possono contattare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 il numero di cellulare dedicato: 366 93 82 534. Qui risponderà un operatore del Comune di Empoli a cui l’utente, prima di richiedere il servizio, dovrà descrivere la propria situazione per l’accertamento dei requisiti richiesti per accedere alla consegna a domicilio della spesa.

Successivamente sarà un operatore Auser Filo d'Argento già formato, in quanto già si occupa di questo servizio da tempo, a richiamare chi ha bisogno della spesa a casa per fissare il giorno e l’orario di consegna e prendere l’ordinazione.

La spesa sarà consegnata da uno dei volontari di PPAA, Misericordia o Croce Rossa, Auser Filo d'Argento previo pagamento dell’importo, con la divisa di riconoscimento.

Inoltre le Farmacie Comunali di Empoli proseguono col servizio di consegna farmaci a domicilio, si tratta di un servizio gratuito e viene effettuato dai volontari delle Pubbliche Assistenze di Empoli.

Il servizio si rivolge alle persone anziane, sopra i 65 anni o considerate “utenze fragili”, che vivono soli e/o si trovano in particolari condizioni di difficoltà per motivi sanitari o sociali, anziani sopra i sessantacinque anni in assistenza domiciliare comunale e persone non abili. Per richiedere il servizio di consegna farmaci, gli interessati possono contattare i numeri di telefono 0571-83549 e 0571-922356 ai quali risponde un farmacista delle Farmacie Comunali di Empoli che verifica l’appartenenza alle categorie destinatarie del servizio e successivamente, attiva il servizio comunicando via fax o via e-mail i dati necessari per l’espletamento del servizio.

Ricordiamo che c’è la possibilità anche di prenotare il prestito dei libri alla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ e riceverli presso la propria abitazione.

In essere anche la linea telefonica ‘AscoltiAMOci’: 366 5869697 (allo stesso numero ci si rivolge per ottenere la tessera dell’Emporio Solidale).

‘AscoltiAMOci’ è un servizio telefonico gratuito organizzato dal Comune di Empoli in collaborazione con l’associazione ‘VNP Vecchie e Nuove Povertà’ che ha l’obiettivo di stare vicino alle persone le quali, in questa situazione di emergenza, hanno bisogno di parlare, si sentono sole oppure si trovano in difficoltà ed hanno necessità di un supporto. È rivolto a tutti.

Le finalità di ‘AscoltiAMOci’ sono quelle di alleviare e contenere il disagio che in molti possono accusare in una condizione di stress. Grazie ai rapporti con tutte le associazioni di volontariato del territorio, chi chiama il numero messo a disposizione dal Comune di Empoli potrà anche ricevere un aiuto alimentare.

Altra cosa importante da ricordare, infatti, sono i pacchi alimentari gratuiti: contengono generi alimentari di prima necessità, tra i quali pasta, legumi, tonno, pane e pelati. Viene consegnato a chi si trova in difficoltà economica, previo appuntamento telefonico.

È possibile ritirare il pacco presso una soltanto delle associazioni indicate.

Misericordia di Empoli, via XI Febbraio, 13 - tel. 0571 725062

Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, via J. Carrucci, 62 - tel. 373 7735487

Croce Rossa Italiana Comitato di Empoli, via Arnolfo di Cambio, 60 - tel. 0571 526538

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa