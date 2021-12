Via dei Presepi, rinviati gli appuntamenti del 2 gennaio

In considerazione della diffusione dei contagi, sono state apportate delle modifiche al programma della X Via dei Presepi di Cerreto Guidi. In particolare sono stati rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti previsti per Domenica 2 Gennaio.

Non si terrà, dunque, in quella data il concerto “Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky” con Alessio Cioni e Sabrina Bessi che doveva tenersi presso la Palazzina dei Cacciatori a cura della Scuola di Musica di Mirco Dimitrio.

Rinviate, inoltre, le iniziative in programma sempre domenica 2 gennaio nel Centro storico di Cerreto Guidi a cura delle Contrade di Porta Fiorentina e Porta al Palagio.

Questi rinvii si aggiungono a quello relativo al prossimo appuntamento presso la Biblioteca “Emma Perodi” con Fiabe Sonore che avrebbe dovuto tenersi sabato 8 gennaio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa