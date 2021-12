Arrivano 1,5 milioni per la riqualificazione del centro storico di San Miniato

Buone notizie per il Comune di San Miniato. Arrivano i fondi dai progetti di rigenerazione urbana dal Ministero dell'interno per due luoghi importanti della città.

Per piazza del Popolo, lo snodo centrale su cui si affaccia la chiesa di San Domenico e molte attività di ristorazione, arriveranno 938mila euro per il suo rifacimento. Per viale Don Minzoni, la strada che porta da piazza del Duomo all'ex convento di San Francesco, arriverà quasi mezzo milione di euro. Per la precisione 490mila euro. Le frane che interessano la strada su viale XXIV Maggio sono state da tempo 'tamponate' con dei supporti.

I soldi arrivano con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma il bando nasce con l'intento di ridurre la marginalizzazione, il degrado sociale, migliorare la qualità del decoro urbano, il tessuto sociale e ambientale.