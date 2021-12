Il 2021 in 20 articoli, dal Keu ai vaccini: le vostre storie e il nostro racconto

È tempo di fare il bilancio del 2021 anche per quanto riguarda gonews.it, il nostro giornale la cui redazione da quasi 2 anni collabora anche con la realizzazione dei servizi per il telegiornale di Clivo Tv - canale 680.

Se il resoconto dei pezzi più visti su Facebook e quelli più interessanti andati in onda durante il telegiornale della sera saranno raccolti nello speciale La Stanza di Vetro che andrà in onda alle 19.20 quest'oggi, venerdì 31 dicembre, facciamo qui il punto degli articoli più letti e di quelli più interessanti sul giornale online nato nel 2007.

Possiamo dire che questo 2021 è stato un anno di transizione. Tanti pezzi di cronaca si sono alternati alle informazioni utili sul coronavirus. Purtroppo anche in questi giorni sono molto letti i punti del giorno su quarantene, isolamenti, tamponi. Niente di nuovo rispetto al 2020, sembra di capire a un primo sguardo.

Tante storie però hanno dato anche un cambiamento positivo. Ci ringrazia ancora oggi l'imprenditore che ha riqualificato il motociclo Ciao facendolo diventare una bici elettrica: dopo il nostro racconto, le ordinazioni si sono impennate e la stampa di tutta Italia ha dato risalto alla notizia. Tant'è che si posiziona al secondo posto tra i pezzi più letti.

Abbiamo cercato di accompagnare quest'anno, nonostante molte difficoltà, le scelte dei lettori per capire cosa poter fare in momenti di transizione per la pandemia. E come sempre abbiamo raccontato cosa succede nel territorio, belle notizie e anche purtroppo tragedie.

È stato l'anno dell'inchiesta Keu, che abbiamo affrontato su tutti i fronti, da quello delle concerie a quello sulla 429, abbiamo tentato di raccontare senza mezzi termini il caso Malika Chalhy e il caso Greta Beccaglia, abbiamo ripercorso due omicidi, il delitto Checcucci e il delitto Novak. Ad agosto ci siamo impuntati su una storia che era già stata raccontata, ma non era emersa, creando i presupposti affinché l'opinione pubblica continuasse a parlare dell'ex terrorista nero Mario Tuti.

Cambiando argomento, è stato anche l'anno del nostro primo esperimento cartaceo: l'Enigmistica di gonews.it, distribuita gratuitamente questa estate in vista delle vacanze.

Ci siamo infine focalizzati sui volti delle persone e sulle loro storie.

Taccuini (e videocamera) alla mano, abbiamo raccolto proteste e raccontato gioie sportive, siamo entrati nelle scuole e nelle aziende, abbiamo ripercorso vicende a ritroso e talvolta risolto anche piccoli guai mettendo in contatto cittadini con istituzioni o fornitori di servizi.

Nel 2021 gonews.it c'è stato, ci sarà anche nel 2022. Ci rivediamo.

Gli articoli più letti dell'anno

Lista Riserva Vaccino in Toscana, come funzionano e chi può iscriversi (49mila click)

Il Ciao riparte da Rufina: nuova vita da Ebike con il kit di Ambra Italia (46mila click)

Cinque posti (non di mare) dove fare il bagno in Toscana (40mila click)

Tragedia a Empoli: è morta la 39enne coinvolta nell'incidente a Pozzale (33mila click)

Rifiuti non smaltiti delle concerie usati per la 429, la 'ndrangheta si stabilizza in Toscana (30mila click)

Novità Bollo Auto: Cosa cambia nel 2021 e chi non deve pagarlo (articolo promozionale, 30mila click)

Terremoto in Alia, indagati 33 dirigenti e responsabili per traffico illecito di rifiuti. L'azienda: "Revocate le deleghe" (27mila click)

Frida Bollani Magoni, figlia d'arte in concerto a Marcialla (26mila click)

Zona rossa Empolese Valdelsa-Cuoio e Barberino Tavarnelle dal 22 marzo (25mila click)

Accoltellato in piazza durante i festeggiamenti a Empoli, 26enne in codice rosso. Un denunciato (24mila)

Gli articoli da recuperare

Harry Potter 20° anniversario, in Garfagnana c'è chi realizza bacchette magiche

'Il Ciclone' compie 25 anni, Forconi: "Che ricordi, ogni giorno era una festa"

Tra Kent Haruf e Empoli, la 'San Paolo' di Fabio Cremonesi: "Progetto culturale e sociale"

Ex terrorista Mario Tuti ai 'campi estivi' neofascisti di Blocco Studentesco

La hit dell'estate è di Montopoli: la canzone di Don Udoji unisce i giovani

"Prenotato a Dicomano, ma dov'è?": mappa ai luoghi poco conosciuti dove vaccinarsi

Tamponi, occupazioni e sciopero: l'autunno caldo delle scuole fiorentine

La psicoterapeuta Maria Luisa Borgioli e il Covid: "Resistiamo e manteniamo le energie per quando ne usciremo"

Abbiamo perso un'occasione per imparare qualcosa dal caso di Greta Beccaglia

Parliamo di diritti, non di auto: caso Malika è l'ennesimo 'tribunale' della società dello spettacolo