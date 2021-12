Covid, positivo il sindaco di Empoli Brenda Barnini: "Raffreddore unico sintomo"

Anche il sindaco di Empoli Brenda Barnini è positiva al covid. Lo raccolta lei stessa in un post su Facebook, spiegando la sua esperienza.

"Mica potevo chiudere il 2021 senza sperimentare un po’ di positività al Covid? Dopo una giornata di enorme raffreddore ieri sera ho fatto un tampone rapido ed è venuto positivo. In attesa dei percorsi ufficiali di conferma e per fortuna senza altri sintomi se non il raffreddore mi dispongo in isolamento in attesa che passi. Per fortuna ho completato il ciclo vaccinale e come me tutti i miei contatti. Dai 2022 siamo tutti con te, non farti prendere dall’ansia da prestazione e regalaci solo un po’ di normalità".

Il sindaco aveva completato il ciclo vaccinale con dose booster solo pochi giorni fa, quando aveva portato suo figlio per la prima dose vaccinale all'hub di Empoli.

Qui trovate dove fare un tampone rapido a Empoli, qui invece nel comprensorio del cuoio. Infine qui un vademecum su cosa fare in caso di tampone o test positivo, quando attivare la quarantena o l'isolamento. Le ultime disposizioni su quarantena e sorveglianza attiva le trovate qui.