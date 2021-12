Dopo 28 anni a capo dei carabinieri di Castelfranco va in pensione Emanuele Quaranta

Va in pensione dopo 44 anni e mezzo di servizio nell'Arma dei Carabinieri Emanuele Quaranta, comandante della stazione di Castelfranco di Sotto dal 1993.

Era prevista una cerimonia di saluto ma la diffusione dei contagi nel comprensorio del cuoio hanno rinviato per ben due volte l'evento. Oggi però, venerdì 31 dicembre, è l'ultimo giorno di servizio.

"Sono stati anni bellissimi nell’amata istituzione - racconta Quaranta, che ha iniziato la sua carriera nei parà Tuscania di Livorno -, che mi ha permesso di crescere professionalmente e come uomo, permettendomi di conoscere tante persone e diverse comunità, nelle quali mi sono sentito subito parte integrante e per questo ho amato e difeso con tutte le mie forze e possibilità. Di tutti questi anni voglio ricordare solo la parte migliore, senza pensare a qualche ingiustizia ricevuta, sicuro che, chi l’ha commessa, lo ha fatto in buona fede".

Quaranta ha percorso varie tappe prima di giungere 28 anni fa a Castelfranco. Le ha elencate lui stesso in un post su Facebook: da Firenze a Velletri, dall'aula bunker del tribunale di Roma, passando per il Norm di Livorno e le stazioni di Montenero (Livorno), Camaiore e Fauglia.

A dare il saluto anche il sindaco Gabriele Toti: "Nelle nostre realtà la figura del "Maresciallo" (cosi veniva chiamato in modo più comune, anche se il grado corretto era Luogotente) è il riferimento della comunità prima ancora che un tutore dell'ordine e della sicurezza pubblica. Emanuele Quaranta questo ruolo lo ha svolto in pieno senza mai risparmiarsi, con un forte attaccamento all'Arma e alle persone.

Ti ho conosciuto da adolescente e poi un rapporto molto stretto che è andato crescendo fino agli ultimi anni in cui ho avuto il privilegio di svolgere l'incarico di Sindaco. Tanti gli aneddoti e le occasioni da raccontare.

Sono felice di averti incontrato ed aver apprezzato le tue doti professionali ed umane. Ed oggi ti saluto in questo nuovo corso,con immensa stima e gratitudine unite ad una forte amicizia".