"Evitare conferenze stampa affollate": l'appello di Odg e Assostampa

Davanti ai 15.830 contagi da Covid 19 registrati in Toscana ieri, 30 dicembre 2021, Associazione Stampa Toscana e Ordine dei Giornalisti chiedono a istituzioni ed enti tutela per i colleghi addetti ai servizi di cronaca, evitando di organizzare conferenze stampa affollate e dove non siano fatte rispettare le norme anti assembramento.

"In questo momento – affermano Sandro Bennucci, presidente dell'Ast, e Giampaolo Marchini, presidente di Odg Toscana – è opportuno tenere le conferenze stampa da remoto, come, per esempio, ha deciso di fare la Fiorentina prima e dopo le partite. Ove ci siano situazioni di estrema urgenza che richiedano la partecipazione in presenza di cronisti, fotoreporter e telecineoperatori, sono indispensabili super green pass e distanziamento rigoroso.

Rivolgiamo l'appello alle Istituzioni, alle organizzazioni sociali, economiche, culturali e sportive, augurandoci che sia raccolto nel rispetto della salute dei colleghi, delle loro famiglie e di quanti lavorano al loro fianco nelle redazioni. Invitiamo anche direttori, caporedattori e capiservizio di tutte le testate giornalistiche a vigilare affinchè le norme vengano rispettate e fatte rispettare a tutela di chi è impegnato nei servizi in prima linea".

Fonte: Assostampa Toscana