Grande anno per le nascite a Pisa: 1.783 'nuovi arrivi'

Nonostante la diminuzione a livello nazionale delle nascite - amplificata e accentuata dalla situazione pandemica - nel 2021 al Santa Chiara di Pisa sono nati 1.783 bambini: per adesso sono 130 in più rispetto allo scorso anno.

Come “si partorisce e si nasce ai tempi del Covid” è un tema complesso che implica non solo pratiche e protocolli, ma anche saperi, rappresentazioni e immaginari. Sin dall’inizio della pandemia è stato necessario definire una strategia - basata su evidenze scientifiche, sulla rapida definizione di procedure e protocolli - che permettesse di fronteggiare l’emergenza Covid-19 e nello stesso tempo preservasse il diritto delle donne di vivere il parto come un’esperienza positiva, in tutta sicurezza.

Questo risultato è il frutto di un lavoro integrato e multidisciplinare che ha coinvolto ostetriche, medici e tutto il personale del Dipartimento materno-infantile.

Col nuovo anno inizia poi con la "Campagna Nascite": il Pisa Sporting Club regalerà un kit ai bambini che verranno alla luce a Pisa.

