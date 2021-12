Il pulmino donato a 'Noi da Grandi' suggella il 2021 empolese

Se ne va un altro anno difficile, complicato, altri 12 mesi vissuti in pandemia.

Come sempre, però, accanto al male che è sotto agli occhi di tutti c'è anche il bene, il positivo che si può trovare sempre, anche nei momenti più difficili e che spesso dipende dai nostri occhi, da cosa facciamo, da cosa vogliamo mettere in risalto. Come quello precedente, l'anno che se ne va ci fa capire una volta di più quanto siano importanti i piccoli gesti e quali siano le cose fondamentali della vita: la salute, la solidarietà verso chi ha bisogno o si trova in difficoltà, un abbraccio, una stretta di mano, un gesto, la telefonata di un amico, un sorriso, una serata in mezzo alla gente, un caffè al bar, un film al cinema, un giro in centro.

A Empoli il 2021 l'abbiamo chiuso proprio così, con un gesto che da concretezza al tutto ed illumina di luce un momento buio: la decisione di chi amministra la nostra città e quindi di tutti noi di donare all'associazione 'Noi da grandi' il pulmino che i ragazzi avevano trovato distrutto. Il modo più bello di annientare il male è rispondergli col bene e questa decisione va letta proprio così.

State certi che, se prima di decidere in tal senso avessero interpellato tutti noi empolesi uno ad uno, non solo nessuno avrebbe detto no ma molti ci avrebbero messo soldi di tasca.

Specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo, l'augurio a tutti gli empolesi è di continuare a tener vivo lo spirito di solidarietà che abbiamo nei nostri valori e dare il giusto valore alle cose così che, quando tutto tornerà normale, sarà possibile dare anche un senso al troppo male che abbiamo vissuto. Ed anche lì trovarci del buono.

Passerà anche la pandemia, vinceremo anche stavolta con l'aiuto della scienza, supereremo questo momento delicato. Dobbiamo rispettare le regole, crederci e sperare perchè, come diceva Victor Hugo, "la speranza è la parola che Dio ha scritto sulla fronte di ogni uomo".

Buon 2022 Empoli.

Marco Mainardi