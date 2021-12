Livorno a Capodanno festeggia tre centenari

Sono ben tre i cittadini livornesi nati nel giorno di Capodanno e iscritti al “club” dei centenari.

Sono Primo Meoli, che spegne per la prima volta le cento candeline, essendo nato il 1° gennaio del 1922, Quintilia (Lilia) Beverini Costa, classe 1921, che compie 101 anni, e Leonetta Puccini Migli, che ha raggiunto il traguardo dei 102 anni, essendo nata il giorno di Capodanno del 1920.

Nonno Primo Meoli è nato a Livorno e da giovanissimo ha imparato il suo mestiere, l’imbianchino. Ha sempre abitato in città, a parte la dura esperienza della guerra - arruolato a 18 anni - e del campo di prigionia in Germania. Amava fare lunghe passeggiate, gli anni sono passati ma può ancora vantare una bella memoria ed è contento di festeggiare i suoi cento anni insieme alla figlia, al genero, al nipote e alla nipote.

Nonna Lilia Beverini Costa è originaria di Vicchio, nel Mugello. Da ragazza ha lavorato a Firenze, poi nel 1949 ha sposato un livornese ed è venuta ad abitare a Livorno. È sempre stata una donna molto in gamba, amava giocare a carte con gli amici e ancora adesso è attiva, stira, apparecchia e guarda la tv. Ha una figlia, una nipote che vive sul lago di Bracciano e un nipote che abita a Follonica, e che brindano per festeggiare questo compleanno ultracentenario.

Nonna Leonetta Puccini Migli, donna tranquilla ma con un carattere molto deciso, è tuttora molto lucida e in gamba. Per quanto possibile continua a frequentare il mondo delle sue amicizie e conoscenze per non perdere il contatto con la realtà. Con il marito, scomparso ultracentenario nel 2011, ha trascorso ben 72 anni di matrimonio. Spegnerà le 102 candeline con figli e nipoti.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a tutti e tre i festeggiati gli auguri più calorosi a nome della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa