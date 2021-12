Scuole dell'infanzia comunali, aperte le iscrizioni a Siena

Possibilità di presentare la domanda d’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno 2022/2023 dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. È quanto deliberato oggi dalla Giunta Comunale ai fini dell’iscrizione e del trasporto per il prossimo anno scolastico. Sul sito del Comune di Siena è stata resa operativa la possibilità di ricercare la scuola di appartenenza on line da parte delle famiglie collegandosi al link https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Cerca-la-tua-scuola.

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali “M.Meoni”, “Raggio di Sole”, “A.M.E.Agnoletti”, “Asilo Monumento”, “S.Marta” e “B.Vestri” dovranno essere presentate on line tramite il portale del Comune di Siena e sono riservate ai bambini nati negli anni 2017-2018-2019 ed a disponibilità di posti, anche per i bambini nati entro il 31 gennaio 2020.

Le richieste di modificazioni ed integrazioni riguardanti il servizio trasporto scolastico dovranno essere inviate direttamente, da parte dei genitori, dei comitati di gestione e dei dirigenti scolastici alla Direzione Territorio-Servizio Logistica ed Ambiente del Comune di Siena.

Tutte le info sono disponibili sul sito del Comune di Siena https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Scuole-dell-infanzia-comunali.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa