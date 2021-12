Siena-Grosseto, De Mossi: "Sblocco grazie a continuo dialogo con Anas"

"Il via libera alla gara per il nono lotto della Siena-Grosseto è una delle migliori notizie che questa amministrazione poteva avere al termine di questo 2021". Con queste parole il sindaco di Siena Luigi De Mossi commenta la notizia dell’ammodernamento del nono lotto della Due Mari, l’ultimo ancora in attesa, che di fatto riguarderà gli 11.800 metri che attraversano i diversi comuni della provincia di Siena, da Ornate, comune di Murlo, fino al bivio di Orgia, comune di Sovicille.

"Il nostro costante dialogo con Anas aveva l’obiettivo di porre fine, una volta per tutte, a una storia che andava avanti da troppo tempo – aggiunge il sindaco De Mossi – due anni fa scrissi personalmente una lettera rivolta al Governo Conte per sollecitare l’urgenza di questo bando. Un bando che rappresenterà una vera e propria svolta per il nostro territorio e per le nostre infrastrutture".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa