Tnt Empoli, parte la stagione per il sincronizzato

Iniziata la stagione agonistica 2021/22 anche per il settore sincronizzato del T.N.T. Empoli. La prima gara ufficiale si è svolta alla piscina comunale di Pontassieve con la tappa d’apertura del Sistema delle Stelle. Il debutto è stato impeccabile perché tutte le atlete biancazzurre, con due di esse impegnate su un doppio livello, hanno centrato il proprio obiettivo. La 2a stella è stata conquistata da Carolina Giubbolini (classe 2010); Rebecca Bagnoli (2010) e Giorgia Centi (2010). La 3a stella, poi, ha premiato di nuovo Carolina Giubbolini; Rebecca Bagnoli (2010); ancora Giorgia Centi e Caterina Peruzzi (2011). Tre concorrenti, invece, hanno guadagnato la 4a stella: Anita Fefè (2010); Agata Maccanti (2010) e Margherita Sani (2010). Quindi Sara Gennaretti (2009) ha intascato la 5a stella; Lucrezia Di Sano (2008) e Giorgia Migliori (2008) si sono accaparrate la 6a stella, mentre Matilde Filingeri (2007) ha acquisito la 7a stella. Hanno inoltre preso parte all’appuntamento le portacolori di Rari Nantes Florentia, Livorno Aquatics, Hidron Sport Campi Bisenzio, Futura Club Prato, Azzurra Nuoto Prato e Aquatica San Casciano Val di Pesa. Nello stesso impianto di Pontassieve si è tenuta la 1a prova del campionato regionale Assoluti e Juniores per gli ‘Obbligatori’. Fra le sincronette del club empolese il miglior risultato è stato di Matilde Migliorini (classe 2003), 15esima negli Assoluti con 66,097 punti. Tea Giani, con 64,973 punti, ha colto il 21° posto fra gli Assoluti e il 18° negli Juniores. Dal canto suo, Gemma Bagnoli (2005) ha totalizzato 64,231 punti arrivando 26a nella categoria superiore e 23a in quella inferiore. Sara Nencioni (2005) è giunta 41a negli Assoluti e 39a tra le Juniores attraverso 60,452 punti. Matilde Filingeri (2007) ha chiuso rispettivamente 43a e 41a meritando 60,387 punti, seguita da Giorgia Migliori (2008) classificatasi 48a e 46a con 57,995 punti.

A loro volta, nel nuoto in corsia, gli Esordienti ‘A’ e ‘B’ della società di via delle Olimpiadi hanno disputato il ‘Meeting degli Auguri’ presso la piscina comunale di Calenzano, ottenendo due medaglie d’oro, altrettante d’argento e una di bronzo. Fra le Esordienti ‘A’ si è distinta Lavinia Savino (2010) seconda nei 100 rana femminili.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa