Falsi green pass per vaccini mai eseguiti, arrestato medico di famiglia

Un medico di famiglia è stato trasferito agli arresti domiciliari su ordinanza del gip e richiesta della procura di Pistoia perché avrebbe attestato il falso per la vaccinazione di alcune persone residenti nelle province di Pistoia, Prato, Lucca, Pisa e Firenze (tra questi anche due minorenni).

Il medico, F.C. le iniziali, opera nei comuni montani di Abetone Cutigliano, Marliana, San Marcello Piteglio.

Sequestrati dai carabinieri di Prato e dal Nas di Firenze le certificazioni sul Sistema sanitario regionale per impedire l'utilizzo illecito.

La segnalazione era giunta da una madre preoccupata per il figlio, che a suo dire si sarebbe falsamente vaccinato dal medico, in caso di contagio da covid. C'era già in essere un monitoraggio sul medico per delle anomalie nelle registrazioni.

Il medico è indagato inoltre anche per peculato (per presunta dispersione di vaccini, ricevuti dal sistema sanitario ma non inoculati), per truffa al servizio sanitario nazionale per le indennità aggiuntive per ogni falso vaccino oltre che per omissione di atti d'ufficio.

Secondo quanto appurato, il medico stava agendo per convinzioni personali sull'inutilità del vaccino anti Covid 19. Indagate anche 19 persone.