Alberghi sanitari Asl Sud est: due proroghe per Siena, novità a Anghiari

In considerazione della recrudescenza del virus Covid-19 tornano a essere tre le strutture ricettive destinate ad alberghi sanitari nel territorio della Asl Toscana sud est. La direzione generale ha provveduto a prorogare la convenzione con i due hotel già attivi in provincia di Siena, Porta Romana e Vittoria Design, e ha attivato da lunedì 3 gennaio una nuova convezione con l’Hotel Anghiari nel centro storico di Anghiari, con 25 camere a disposizione.

L’accesso all’ospitalità e ai servizi degli alberghi sanitari è riservato a persone con positività accertata per Covid-19, asintomatici o pauci sintomatici, in condizione clinica compatibile con la permanenza a domicilio e con requisiti socio abitativi non idonei al mantenimento in sicurezza del necessario isolamento.

All'interno della Asl Toscana sud est sono quindi tre le strutture per un totale di circa 50 camere complessive. Attualmente sono 18 gli ospiti delle due strutture di Siena.

Le convenzioni sono attive fino al prossimo 28 febbraio.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa