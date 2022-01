Una bella notizia dalla costa livornese per il Capodanno. I vigili del fuoco di Piombino hanno effettuato un intervento di soccorso intorno alle 17 a un animale rimasto intrappolato in un rudere presso località Baratti. La cagnolina Diana che era rimasta bloccata: è stata in breve raggiunta, liberata e riconsegnata alla sua padrona.