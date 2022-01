Cinque milioni in arrivo per l'area dell'ex Montecatini a Castelfiorentino

Cinque milioni di euro dal Governo per la ex Montecatini di Castelfiorentino. L'annuncio di Capodanno è 'col botto' per la cittadina della Valdelsa. Ne ha dato notizia Alessio Falorni, sindaco castellano, con un post su Facebook dopo averla ricevuta dalla sua ex omologa Laura Cantini.

"Il Comune di Castelfiorentino è stato inserito nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati del decreto 'Rigenerazione urbana'. Siamo il primo progetto toscano in graduatoria, e ci hanno assegnato 5 milioni di euro fra il 2022 e il 2026, per il progetto della ex Montecatini, e in particolare per il famigerato paraboloide" ha scritto Falorni.

Gioisce Castelfiorentino, che vedrà nascere case popolari e non solo nell'area della vecchia fabbrica di prodotti chimici. Anche altri comuni dell'Empolese Valdelsa hanno ottenuto finanziamenti, si tratta di Certaldo, Fucecchio e Empoli, ovvero tutti quelli sopra i 15mila abitanti, a cui si aggiunge pure Castelfiorentino.

Per Empoli giungeranno 5 milioni di euro, a Fucecchio poco più di 4,5 milioni per tre progetti, a Certaldo 4,865 milioni di euro. Tutte le somme vanno spalmate tra il 2022 e il 2026.