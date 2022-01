Coronavirus, Giani: "Sono per l'obbligo vaccinale"

"Sono per l'obbligo vaccinale". Eugenio Giani dice la sua a margine della visita a Careggi per il primo giorno dell'anno. Il presidente della Regione Toscana si è espresso sull'aumento dei casi di Coronavirus e su come arginarli.

Queste le parole di Giani: "Il vero motivo ostativo al sistema di protezione sanitaria anti-Covid nel suo funzionamento generale sono i non vaccinati. Ci riempiono di tamponi, perché se li devono fare tutti i giorni, se c'è tutto il caos molto è per i tamponi ad hoc che vogliono. Quando sono poi contagiati, non è che se lo gestiscono in casa, perché non avendo fatto il vaccino hanno problemi di crisi respiratorie, vengono in ospedale, entrano in terapie intensive e così via. È incomprensibile un atteggiamento ideologico che porta danni a se stessi e a tutto il sistema".