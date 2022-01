Incendio di fine anno in un cantiere a Castelfiorentino: nessun ferito

Il 2021 si è concluso a Castelfiorentino con un intervento dei vigili del fuoco di Petrazzi per un piccolo incendio partito in un'area di cantieri lungo via Piave.

Dei residenti hanno chiamato il numero di emergenza quando hanno visto dalle finestre di casa loro le fiamme divampare. Le prime supposizioni riguardano dei petardi (non consentiti) lanciati tra dei cartoni rimasti nell'area del cantiere, dando vita all'incendio. Questo perché da ore per San Silvestro si sentiva lo scoppio di mortaretti e non solo.

Sul posto anche la polizia municipale dell'Unione e i carabinieri della locale stazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti.