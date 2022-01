Cartello fuori dall'ottica no-vax a Follonica: "Vietato l'ingresso ai vaccinati"

"Vietato l'ingresso alle persone che si sono vaccinate negli ultimi quindici giorni". Il cartello non è uno scherzo, è reale e si trova a Follonica, fuori da un negozio di ottica in via Salvatore Golino. La proprietaria è una convinta no-vax e fa parte di 'Equivaliamo Italia', un gruppo che gestisce canali Youtube e Telegram.

Contrario al Green Pass e ai vaccini, il gruppo propone moltissime dirette su Youtube, anche piuttosto lunghe. La titolare dell'ottica di Follonica è uno dei volti più noti e in uno degli ultimi video ha detto la sua sul cartello fuori dal negozio: "Sono più pericolosi i vaccinati dei non vaccinati che fanno il tampone".

Da tempo la donna si è espressa su posizioni contrarie alla vaccinazione e al certificato verde, adesso arriva il divieto di ingresso al negozio per chi si è sottoposto alla dose anti-Covid.