Nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo, nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale ha approvato il nuovo“Regolamento comunale per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche”. Un atto importante che, non solo va ad adeguare il regolamento comunale alla disciplina regionale del Codice del commercio, ma introduce anche importanti novità che definiscono meglio e promuovono maggiormente il commercio ambulante e le fiere sul territorio. Il regolamento, prima dell'approvazione in consiglio comunale, è stato condiviso dall'amministrazione comunale con i rappresentanti degli ambulanti che hanno potuto esprimere sul documento le proprie osservazioni e indicazioni.

Innanzitutto, il Comune punta a valorizzare di più il mercatino dell'antiquariato e dell'hobbistica “Novecento” e che dal gennaio 2022 trasloca da piazza della Costituzione a piazza Don Milani, in una collocazione più consona al numero di espositori. Piazza della Costituzione, infatti, per il tipo di evento - che si svolge ogni ultima domenica del mese - risultava troppo grande e dispersiva, mentre la piazza Don Milani presenta dimensioni contenute e una collocazione più centrale nel contesto cittadino che possono favorire la fruibilità dei visitatori.

«Mercati e fiere rappresentano per il Comune un importante presidio per il commercio di prossimità ed un servizio prezioso per la cittadinanza. - dice l'assessore al Suap, Alberto Vignoli - Oltre all'adeguamento alla normativa del nostro regolamento, abbiamo voluto aggiornare le disposizioni per favorire questa importante forma di commercio e di socialità».

Particolarmente significativo l'allegato al regolamento che definisce le nuove regole per la pulizia delle piazze dopo lo svolgimento dei mercati settimanali. Il nuovo disciplinare è stato elaborato grazie alla collaborazione di Alia spa e prevede un maggior coinvolgimento degli ambulanti nella pulizia degli spazi pubblici “post mercato”. Nelle prossime settimane il Comune, grazie alla collaborazione di Alia, promuoverà una campagna informativa per aiutare i commercianti a conoscere le nuove disposizioni e a metterle correttamente in pratica.

Tra le altre novità introdotte si vanno a ridefinire i numeri delle piazzole nei mercati rionali settimanali di Oste e Bagnolo e viene modificata la disciplina dei posteggi fuori mercato, a d esempio i paninari, che non avranno più limitazioni orarie per svolgere l'attività, ma dovranno rispettare la stessa disciplina prevista per la stessa tipologia di attività ma in sede fissa. In piazza Don Milani trovano una collocazione definitiva i posteggi per le attività ambulanti già presenti nello spazio.