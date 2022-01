Nasce a Empoli una nuova scuola superiore professionale per operai calzaturieri

Nascerà una nuova scuola superiore professionale in quel di Empoli, crescerà operai e operaie del calzaturiero e l'iscrizione sarà gratuita grazie ai fondi regionali di Giovanisì.

Da settembre 2022 partirà un nuovo corso IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) del tutto finanziato dalla regione. Il corso durerà 36 mesi di studio e pratica in azienda ed è frutto della collaborazione tra Forium e Centro Life. Proprio nel centro di via San Mamante a Empoli si terranno le lezioni frontali.

Il corso è rivolto a chi ha già la licenza media oppure medita di conseguirla parallelamente all’iscrizione per diventare operai calzaturieri, col discrimine di non aver più di 18 anni. Permette di assolvere all’obbligo scolastico e formativo e – inoltre – qualora l’iscritto una volta conseguito l’attestato abbia voglia di tornare fra i banchi di scuola, può farlo ripartendo dalla quarta professionale.

Il percorso 'CAL.F – Operatore calzaturiero Firenze' approda a Empoli frutto anche delle tante aziende di questo settore presenti sia nell'ex Circondario che nel Valdarno Inferiore. I fondi regionali di GiovaniSì permettono ai ragazzi che si iscriveranno di partecipare gratuitamente a questo tipo di percorso formativo. Seguirà il processo di formazione della scarpa a 360 gradi.

Si articola in 1184 ore di formazione teorica (di queste, 45 di accompagnamento) e altrettante di formazione laboratoriale, oltre a 800 ore di alternanza scuola-lavoro. Per ogni anno sono previste 1056 ore di formazione. Si studieranno materie tradizionali - italiano, matematica, inglese e altro - e ci si concentrerà su ambiti legati al calzaturiero. Tra questi troviamo caratteristiche dei pellami e tipologie di lavorazione del cuoio, anatomia del piede e comfort della calzatura, elementi di prototipazione/modelleria e molto altro ancora. Ci sarà anche spazio per attività extra-curriculari come laboratori sull’uso e abuso di alcool e sostanze, laboratori di scrittura e di service learning, incontri con studenti e famiglie. Non servirà nemmeno acquistare i classici libri di testo, perché il materiale per l’apprendimento verrà fornito in chiave multimediale insieme ad un tablet, anch’esso gratuito.

"Sul territorio c’è sempre richiesta di queste figure professionali – spiega Elena Profeti, vicepresidentessa di Forium – perché appunto esiste un know-how fatto di decenni di duro lavoro, ricerca e innovazione. Un patrimonio da non disperdere ma anzi da valorizzare grazie alle nuove generazioni. Siamo soddisfatti per aver raggiunto assieme ai nostri storici partner del Centro Life questo importante risultato per la città di Empoli".

Il 20 gennaio è previsto un Open Day con due fasce orarie: 15-16 e 16-17 (prenotazioni al link https://bit.ly/3pFVycX). Per avere informazioni sul corso e sulle iscrizioni, Forium mette a disposizione numeri telefonici e mail: 0571360069 e info@forium.it, grazie alla supervisione di Cinzia Mastromarino ed Elena Profeti. È altresì possibile contattare Centro Life al numero 0571 942154 o alla mail centrolife@alice.it. In questo caso le referenti sono Anna Ravegnani e Annamaria Sonnimini.