Giani in visita all'esposizione di icone russe a Palazzo Pitti

"Ho visitato questa mattina insieme al direttore degli Uffizi Eike Schmidt la nuova esposizione permanente delle icone russe, nel giorno della sua inaugurazione. E’ davvero molto bella e rende godibile al pubblico icone uniche che prima erano nei depositi, rivelando una delle collezioni più importanti al mondo", a dirlo il presidnete della Regione Toscana Eugenio Giani, che prosegue: "Anche i nuovi spazi sono eccezionali. Prima destinati ad uffici e depositi e situate sull’ala destra del cortile dell’Ammannati, adesso insieme alle icone contribuiscono a rendere fruibile a tutti la Cappella Palatina ed arricchiscono ancora di più Firenze e la Toscana".

"E’ da sottolineare - aggiunge il presidente - l’origine granducale di questa collezione, un tesoro che mostra le relazioni internazionali tra il Granducato di Toscana e la Russia di Pietro il Grande, nell’età in cui questa si apriva alla cultura occidentale, una testimonianza del ruolo fondamentale svolto dalla Toscana tra la fine del ‘600 e la prima metà ‘700. Questa iniziativa degli Uffizi guidati da Schmidt è di fondamentale auspicio per la riuscita del progetto ‘Uffizi in Toscana’, che realizzeremo insieme, a partire dalla Villa medicea di Careggi, di proprietà della Regione Toscana".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa