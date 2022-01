Ruba smartphone e chiede riscatto, arrestato

Un 29enne è stato arrestato per estorsione a Firenze. Tutto è nato dal furto di uno smartphone ai danni di una minorenne nel giorno di Capodanno. La giovane è stata poi contattata da un uomo, il quale ha chiesto una somma di denaro in cambio della restituzione del telefono. La minorenne ha denunciato tutto ai carabinieri, che l'hanno accompagnata in via Chiusi, al parco dove doveva avvenire lo scambio. Il 29enne ha preso 40 euro dalla vittima, ma i militari lo hanno colto sul fatto e arrestato. Lo smartphone è stato restituito alla giovane.