All'alt senza documenti ma con la droga in tasca: una denuncia a Pisa

Senza documenti all'alt della polizia aveva della droga nelle tasche dei pantaloni e anche in casa. È successo ieri mattina a Pisa, poco prima delle 9, quando una pattuglia ha fermato un'auto in via P.A da Barga. A bordo un uomo senza documenti di identità che è risultato essere un 26enne, bengalese in regola con il soggiorno e con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

Una volta in Questura per l'identificazione completa, la perquisizione personale ha fatto rinvenire agli agenti due involucri che il 26enne aveva nella tasca dei pantaloni, oltre ad una banconota da 50 euro. Dalle analisi è emerso che si trattava di circa un grammo tra anfetamina e metanfetamina. Nel domicilio, dopo l'estensione della perquisizione, è stato ritrovato un altro involucro contenente circa due grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Durante i controlli è stato rinvenuto un altro bilancino in disponibilità però del compagno di stanza, un coetaneo bengalese sempre con precedenti di polizia per stupefacenti. Sottoposto anche lui a perquisizione, con esito negativo. Il 26enne è infine stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.