Per la durata del cantiere sarà istituito un divieto di sosta, con orario 8 - 18, sul lato ovest della piazza e nell'adiacente parcheggio di via Risorgimento. Il ripristino dell'asfalto arriva dopo gli interventi di scavo, effettuati in zona nelle scorse settimane, per la posa della fibra e la sistemazione della rete del gas.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa