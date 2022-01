Crescono le donazioni per Fratres Fucecchio: risultato tra i migliori del decennio

La pandemia e il timore dei contagi non hanno fatto venir meno la grande generosità dei donatori e delle donatrici di sangue del Gruppo Fratres di Fucecchio.

L’anno 2021 si è chiuso con ben 1146 unità di sangue ed emocomponenti donate, che hanno rappresentato un aumento di ben 48 unità rispetto al 2020, un risultato tra i migliori degli ultimi 10 anni.

In particolare le unità di sangue intero sono state il 63% del totale e quelle di plasma il 37%.

Un bel traguardo sicuramente, ma anche una dimostrazione di generosità per le costanti necessità di questo prezioso bene nelle strutture sanitarie, che in alcuni periodi si erano drammaticamente manifestate come “emergenza” per tutti i gruppi sanguigni, con la possibilità che alcune attività legate alla disponibilità di emazie fossero sospese.

Dobbiamo ringraziare tutti per la pronta risposta alla “chiamata a donare”, facendo in modo tale che il periodo di emergenza fosse superato senza troppi disagi per i pazienti ricoverati negli Ospedali, citando un vecchio ma sempre valido motto della Fratres: 'Una goccia del mio sangue per un palpito del tuo cuore'.

Fonte: Fratres Fucecchio