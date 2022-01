Fermato a Pisa, si rifiuta di fare l'alcol test: denuncia e ritiro della patente

A notte fonda, intorno alle 4, un'auto è stata notata dalla polizia di Pisa muoversi a zig zag. Gli agenti, che stavano passando per via Giovanni Gronchi, hanno così fermato l'auto trovando a bordo due persone. Il conducente era un uomo di 31 anni, di origine marocchina e residente a Pontedera, con precedenti di polizia per stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. L'uomo, accompagnato in Questura, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Per questo gli agenti lo hanno denunciato in stato di libertà con ritiro della patente di guida. Il 31enne è stato inoltre denunciato per non aver osservato l'ordine del Questore di Agrigento, emesso nel marzo del 2021, di abbandonare il territorio nazionale. Adesso l'uomo si trova a disposizione dell'Ufficio Immigrazione.

L'altra persona a bordo, al lato passeggero, è stata trovata in possesso di una dose di hashish. Si tratta di una 22enne di Pisa, già nota e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Quest'ultima è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice e lo stupefacente è stato sequestrato.