I soci Coop di Siena donano pacchi alimentari a Misericordia e Caritas

Al Coop.Fi Siena Grondaie nei giorni scorsi la consegna di generi alimentari di base e prodotti per l'igiene, alla presenza del presidente della sezione soci Coop Giampiero Pacchierotti

Non si ferma neanche a Natale la solidarietà della sezione soci Coop di Siena, che in questi giorni festivi ha fatto una donazione di generi alimentari di base e prodotti per l'igiene a Arciconfraternita Misericordia di Siena e Caritas di Siena.

La donazione è stata di circa 1.000 euro per ognuna delle due realtà, in prodotti vari di prima necessità: latte, biscotti, tonno, detersivi, pannolini.

I prodotti verranno distribuiti a chi ne ha bisogno per affrontare questo periodo di festa con un po' più di serenità. I bisognosi infatti sono aumentati con la pandemia e la crisi economica e anche chi li assiste ha sempre più spesso bisogno di un aiuto. Aiuto che da Unicoop Firenze e dalla sezione soci Coop di Siena non tarda mai ad arrivare: "Dalla raccolta alimentare a quella di materiali scolastici, Cooperativa e sezione soci sono sensibili ai bisogni degli ultimi - afferma il presidente della sezione soci Coop Siena, Giampiero Pacchierotti - e disponibili a collaborare con la rete solidale che sul territorio dà risposte alle situazioni di disagio. Con questa donazione vogliamo aiutare chi sta attraversando un periodo di difficoltà ad avere qualche pensiero in meno".

Fonte: Unicoop Firenze