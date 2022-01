Incendio in una palazzina a Arezzo, soccorso 18enne intossicato

Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, un incendio è divampato in una palazzina di due piani a Palazzo del Pero, frazione nel comune di Arezzo. Sul posto, in località Pian d'Usciano, oltre ai vigili del fuoco e la polizia è intervenuta un'ambulanza per soccorrere un giovane rimasto intossicato.

Il ragazzo, di 18 anni, residente nella palazzina coinvolta dalle fiamme è stato soccorso per aver inalato fumo e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo.