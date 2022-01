Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O SETTORE HR

La risorsa, inserita direttamente in filiale, si occuperà della gestione del personale somministrato da un punto di vista amministrativo seguendo l'iter di inserimento dei dipendenti presso le aziende clienti (contratti di assunzione, cessazioni, proroghe, gestione malattie ed infortuni).

La risorsa gestirà anche l'inserimento presenze dei lavoratori somministrati, il controllo giustificativi, la contabilizzazione delle ferie, i permessi e i Rol.

La risorsa ideale deve provenire da un percorso di studi economico/amministrativi e possedere una comprovata e solida esperienza in ambito amministrativo, preferibilmente legato al mondo delle APL. Si richiede disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

ADDETTO/A ALLA MACCHINA DA RICAMO

La risorsa, inserita in produzione, dovrà presiedere alla macchina ricamatrice multitesta per eseguire i ricami sul tessuto. Dovrà inoltre provvedere alla manutenzione e alla preparazione della macchia per il lavoro. Si ricerca una risorsa che provenga da settori affini, con esperienza in ricamifici, maglifici o confezioni.

Disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

ADDETTO ALLA MASTICIATURA CALZATURE

La risorsa si occuperà di:

- masticiatura di suola e tomaie

- attività varie sulla manovia

La figura ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- pregressa esperienza nella mansione

- disponibilità immediata

Luogo di Lavoro: Empoli

SALDATORE

La risorsa, inserita all'interno del team di produzione e manutenzione, si occuperà di saldatura manuale a filo, a TIG, e ad elettrodo a seconda delle competenze. La risorsa ideale è in grado di svolgere attività di saldatura manuale a filo, elettrodo o TIG, e ha maturato esperienza nella mansione. Completano il profilo buone doti organizzative del carico di lavoro e capacità di lavorare in gruppo.

Luogo di Lavoro: Empoli

ADDETTO/A VENDITE E DISEGNO TECNICO MOBILI

La risorsa dovrà occuparsi di consulenze alle vendite, della vendita e progettazione delle soluzioni d' arredamento confacenti all'esigenza dei clienti, gestione ordini (e relativa consegna) nonché assistenza post-vendita. Si richiede predisposizione per l'ambito commerciale, buona capacità comunicativa e attitudine alla relazione, conoscenza e capacità di utilizzo di programmi grafici (Autuocad 3CAD per rendering in 3d). Preferibile posseso di diploma di Geometra e/o laurea (anche breve) in interiori design, architettura.

Luogo di lavoro: Castelfiorentino

AUTISTA PATENTE E

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, oltre ad occuparsi delle mansioni strettamente operative come carico/scarico e movimentazione merci dovrà anche spostare/parcheggiare i camion per le consegne nel parcheggio aziendale e più di rado guidarli presso altri magazzini del gruppo. Si richiede il possesso della patente E per la guida di mezzi con rimorchio e semirimorchio.

Inoltre costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato esperienza in ambito di magazzino.

Luogo di lavoro: Empoli

