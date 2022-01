Geometra, consulente tecnico, originario di Scandicci ma venuto a vivere a Montespertoli.

Questo il profilo di Leonardo Guatteri, 37enne che ieri ha perso la vita in un tragico incidente in via Val d'Orme Nuova, la sp51 già nota per incidenti gravi, talvolta letali.

Guatteri era originario di Scandicci, aveva frequentato anche lì le scuole. Si era laureato al Russell-Newton prima di intraprendere il percorso che lo avrebbe portato a diventare geometra, con iscrizione all'Albo. Il Collegio dei Geometri di Firenze ricorda la sua iscrizione il 20 febbraio 2019, poco meno di 3 anni fa.

In una foto di alcuni mesi fa lo si vede a bordo della sua Chevrolet Matiz verde, la stessa che a distanza di pochi mesi, nel nuovo anno, lo ha portato alla scomparsa.