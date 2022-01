Nuovo percorso pedonale, lavori a Melone

Sono iniziati già da alcuni giorni i lavori per la realizzazione del nuovo percorso pedonale di via Melone che interesseranno la maggior parte di via Melone dall'intersezione con via Querce/via Crinale oltre l'intersezione con via Rosticci a Santa Maria a Monte.

"Questo importante intervento era già stato annunciato al momento della presentazione del progetto alla popolazione avvenuta circa un anno fa al circolo di Melone durante una partecipata riunione con i residenti. Nei mesi passati è stato effettuato un intervento di efficientamento energetico e ampliata la rete dell'illuminazione pubblica integrando l'esistente. Con queste opere sarà resa più sicura le percorribilità pedonale della strada oltre a riqualificare un'importante zona del nostro comune densamente abitata. Continua, quindi, l'impegno dell'Amministrazione Comunale per la riqualificazione del territorio comunale. Altri interventi sono già in corso e in programma in altre zone del territorio. Si prega di prestare la massima attenzione nel percorre il tratto di strada interessata dai lavori. Ci scusiamo per i disagi che i lavori comporteranno" afferma la sindaca Ilaria Parrella.